Татарстан попал в топ-10 регионов по самозапретам на кредиты

За первые десять дней работы сервиса самозапрета на кредиты, запущенного на портале «Госуслуги», жители России подали 5 миллионов заявлений. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сервис, начавший работу 1 марта, позволяет гражданам установить запрет на выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) либо ограничить только дистанционное оформление договоров с МФО. Около 90% пользователей выбирают полный запрет на кредитование.

Среди заявителей оказался и 103-летний гражданин, ставший самым старшим пользователем сервиса.

Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству поданных заявлений: жители республики отправили 135 тысяч заявок на самозапрет. Лидерами по активности стали Москва (951 тысяча заявлений) и Санкт-Петербург (388 тысяч).

Сервис был разработан для защиты граждан от мошеннических действий. После установки запрета в кредитной истории заявителя появляется соответствующая отметка. При необходимости ограничение можно снять в любой момент через портал «Госуслуги».