 Татарстан попал в топ-5 регионов России по устойчивому развитию туризма
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Татарстан попал в топ-5 регионов России по устойчивому развитию туризма

В числе лидеров республика оказалась благодаря госорганам и представителям бизнес-сообщества.

Республика
14 декабря 2022  15:35
Автор:
Роза Габитова

Татарстан оказался на четвертом месте в топе российских регионов по устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства. Соответствующие данные приводит исследование ESG-лаборатории МГУ Национального рейтингового агентства. 

Республика уступает лишь Краснодарскому краю (1 место), Санкт-Петербурге (2 место) и Москве (3 место).

При этом Татарстан опередил Московскую область, Чувашскую республику и Тюменскую область, которые расположились на 5,6 и 7 позициях соответственно. 

Такой результат Татарстан достиг благодаря государственным органам и представителям бизнес-сообществ. На территории РТ действуют меры поддержки для туризма, а для ее устойчивого развития — Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма, говорится в сообщении.

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