Татарстан попал в топ-5 регионов России по устойчивому развитию туризма

Татарстан оказался на четвертом месте в топе российских регионов по устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства. Соответствующие данные приводит исследование ESG-лаборатории МГУ Национального рейтингового агентства.

Республика уступает лишь Краснодарскому краю (1 место), Санкт-Петербурге (2 место) и Москве (3 место).

При этом Татарстан опередил Московскую область, Чувашскую республику и Тюменскую область, которые расположились на 5,6 и 7 позициях соответственно.

Такой результат Татарстан достиг благодаря государственным органам и представителям бизнес-сообществ. На территории РТ действуют меры поддержки для туризма, а для ее устойчивого развития — Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма, говорится в сообщении.