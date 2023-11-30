Татарстан попал в топ-5 субъектов, наиболее активно поддерживающих молодых предпринимателей

Сегодня на выставке-форуме «Россия» в Доме молодежи вручили награды представителям тех регионов, которые наиболее активно поддерживают молодых предпринимателей. Среди пяти отличившихся в этой сфере – Татарстан.

Также в топ-10 вошли Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.

«Это итог работы большой республиканской команды по развитию молодежного предпринимательства, а именно коллег из «Росмолодежь.Бизнес», Министерства по делам молодёжи РТ, Министерства экономики РТ, центра «Мой бизнес», проректорского корпуса республики и нашей команды клуба. Татарстан — один из регионов, где молодёжному предпринимательству уделяют особое внимание. Надеемся на такое же тесное взаимодействие с ведомствами для увеличения и улучшения молодых предпринимателей республики», - отметил руководитель Клуба молодых предпринимателей Республики Татарстан Игорь Жерненков.

«Мы рассчитываем, что в следующем году Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства будет развернута во всех 89 регионах. Она направлена, в первую очередь, на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, обучение, акселерацию инициатив, наставничество и событийные форматы», — сообщила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, молодёжное предпринимательство сегодня активно развивается, а по последним данным, порядка 71% молодых людей говорят о том, что интересуются бизнесом и хотели бы самореализоваться в этом направлении.