Татарстан представил 11 городов на конкурс комфортной городской среды

Республика Татарстан активно участвует в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает Институт развития городов Татарстана.

В этом году заявки подали 11 городов, включая 5 новых участников: Агрыз, Арск, Чистополь, Зеленодольск и Иннополис. Повторно поданы заявки от шести городов: Азнакаево, Бугульма, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши и села Свияжск.

Проекты охватывают различные аспекты благоустройства: от реконструкции парков и стадионов до обновления исторических улиц и создания новых пешеходных зон.

Разработка конкурсных заявок велась с активным вовлечением жителей, представителей городских сообществ и администраций районов. Проекты разрабатывались совместно с ведущими архитектурными бюро, включая «Архитектурный десант», «Miriada Group», «Dialog Urban».