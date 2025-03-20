Татарстан принимает финал всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Республика Татарстан стала площадкой для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». В Казани 22–23 марта пройдут очные финалы по направлениям «Математика» и «Физика». Это престижное соревнование, организованное президентской платформой «Россия – страна возможностей», объединяет талантливых студентов со всей страны, делая профессионализм ключевой ценностью.

В VIII сезоне олимпиады, отборочный этап которого прошел с ноября по декабрь 2024 года, в финал вышли почти 26 тысяч человек из 866 вузов и их филиалов. Среди них – 693 студента из Татарстана, которые будут соревноваться на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

— Олимпиада «Я – профессионал» закрепила статус ключевой площадки для формирования кадрового резерва страны. Она помогает молодым людям раскрыть потенциал и внести вклад в развитие ключевых отраслей России, — отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Участников финала ждут практикоориентированные задания, разработанные ведущими вузами и индустриальными партнерами. Это уникальная возможность для студентов погрузиться в реальные отраслевые вызовы, познакомиться с актуальными трендами рынка труда и найти единомышленников из разных регионов страны.

— Финал олимпиады – это не только проверка знаний, но и шанс стать частью профессионального сообщества, — подчеркнула руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Студенты Татарстана традиционно показывают высокие результаты на олимпиаде. Например, Рамиль Багавиев, студент Казанского федерального университета, в VI сезоне стал призером по направлению «Математика».

— Олимпиада помогла мне освежить знания и подготовиться к поступлению в магистратуру. Диплом призера я использовал как индивидуальное достижение для получения повышенной стипендии, — поделился Рамиль.

Еще одна выпускница КФУ, Элина Кокурина, стала победителем VII сезона по направлению «Лазерные, плазменные и радиационные технологии». Ее успехи помогли поступить в магистратуру ИТМО.

— Олимпиада дала мне уверенность в выбранной специальности и открыла двери для научной карьеры, — рассказала Элина.

Заключительный этап олимпиады завершится в апреле. Победители получат дипломы, которые дают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей. Кроме того, участники смогут претендовать на вакансии от индустриальных партнеров олимпиады.

Олимпиада «Я – профессионал» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Ее цель – выявление и поддержка талантливой молодежи, готовой внести вклад в развитие страны.