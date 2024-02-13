Татарстан присоединится к зимнему спортивному фестивалю «Сила России»

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Республика
13 февраля 2024  15:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В районах Татарстана пройдут Всероссийские зимние спортивные соревнования «Сила России».

Первый турнир стартует 18 февраля в спортивном комплексе «Ак буре» в Казани. Визитными карточками мероприятия станут зимние забавы, лыжные гонки, мастер-классы от фигуристов и хоккеистов.

Во время марафона многие известные спортсмены проведут мастер-классы для граждан республики. Среди них будет Данис Зарипов, а также именитые фигуристы, лыжники и другие.

Марафон уже проходил летом и стал настоящим народным спортивным движением, показав объединяющую силу спорта. Тогда участие приняли 5 тысяч человек в РТ, ожидается, что в этот сезон количество сохранится.

Марафон помогает в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Во всех муниципальных районах республики пройдут бесплатные тренировки. 

Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

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