Татарстан присоединяется к всероссийскому проекту «Большие семейные выходные»

В России реализуют проект «Большие семейные выходные», к которому предлагают присоединиться и татарстанцам. Он направлен на объединение разных поколений семьи в совместных активностях.

Девиз «Больших семейных выходных» – «366 возможностей быть вместе».

Мероприятия проводятся с мая по сентябрь для демонстрации многопоколенной семьи в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.

В рамках акции для жителей республики организуются развлекательные программы с участием всех представителей семей. В Казани «Большие семейные выходные» пройдут в определенные даты, включая Казанский марафон и различные интерактивные мероприятия.

Семейные мастер-классы и мероприятия будут организованы в музеях, библиотеках и парках Татарстана.