 Татарстан приступил к созданию федерального стандарта по молодежной политике
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Татарстан приступил к созданию федерального стандарта по молодежной политике

Республика работает в тесном сотрудничестве с федеральными властями, отметил Тимур Сулейманов. 

Республика
28 декабря 2021  14:55

В Татарстане приступили к формированию федерального стандарта государственной молодежной политики. Работа в этом направлении ведется совместно с федеральными властями. Об этом журналистам рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. 

«Глобальная задача, которую мы перед собой ставим, это задача на ближайшее обозримое будущее — формирование федерального стандарта государственной молодежной политики, который обеспечит целостность молодежной политики. Он предполагает определенный набор документов, которые должны быть приняты, конечно, на федеральном уровне. Но здесь мы проводим параллельную работу, не ждем никого», — сказал Сулейманов.

Совсем недавно в республику приезжал председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев, который также ознакомился с предложением Татарстана по созданию этого стандарта. 

«Нам доверили на следующем заседании комитета Госдумы внести предложения с проектом федерального стандарта государственной молодежной политики. <...> Это формирование некого стандарта качества работы с молодежью, которое относится не только к отрасли молодежной политики. И это вопрос качества кадров», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ.

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