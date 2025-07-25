Татарстан привлекает иногородних покупателей жилья

Согласно исследованию Яндекс Недвижимости, проведенному в первом полугодии 2025 года, республика вошла в тройку самых популярных у россиян регионов для приобретения недвижимости после Москвы и Подмосковья.

Основной спрос на жилье в Татарстане традиционно формируют местные жители (68,2% просмотров), однако заметно растет интерес иногородних покупателей. Наибольшую активность проявляют жители столичного региона (5,9%), Нижегородской области (4,4%) и Башкортостана (4,2%).

При этом сами татарстанцы чаще рассматривают варианты переезда в соседние регионы - Удмуртию (3,8%), Кировскую область (1,5%) и Чувашию (1,3%).

Эксперты связывают возросший интерес к Татарстану с несколькими факторами:

развитой инфраструктурой Казани и других городов республики

активной застройкой с современными жилыми комплексами

привлекательным соотношением цены и качества жилья

возможностями для удаленной работы

"Регионы-миллионники, такие как Татарстан, становятся все более привлекательными для внутренней миграции, - отмечает Евгений Белокуров из Яндекс Недвижимости. - Это связано как с улучшением городской среды, так и с перераспределением рабочих мест по стране".

Интересно, что курортный Краснодарский край, традиционно популярный у покупателей недвижимости, в этом году не вошел в топ-5 регионов по числу просмотров объявлений, уступив позиции промышленно развитым субъектам, включая Татарстан.