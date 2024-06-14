Татарстан признан лидером по работе с молодежью в России

Республика Татарстан в очередной раз подтвердила лидерство в сфере государственной молодежной политики, заняв первое место в рейтинге регионов России. От этом сообщил министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.

Высокую оценку работе Татарстана дали на федеральном уровне. Это результат тщательной и масштабной работы, которая проводится в республике в рамках государственной молодежной политики.

«Впереди еще много важных проектов, направленных на поддержку и развитие молодежи Татарстана. Вместе сделаем еще больше!», – уверен Садыков.