Татарстан признан лидером по работе с молодежью в России

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Россия/Мир
14 июня 2024  17:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан в очередной раз подтвердила лидерство в сфере государственной молодежной политики, заняв первое место в рейтинге регионов России. От этом сообщил министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.

Высокую оценку работе Татарстана дали на федеральном уровне. Это результат тщательной и масштабной работы, которая проводится в республике в рамках государственной молодежной политики.

«Впереди еще много важных проектов, направленных на поддержку и развитие молодежи Татарстана. Вместе сделаем еще больше!», – уверен Садыков.

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