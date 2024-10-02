Татарстан признан лидером по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом стало известно на церемонии вручения премии за вклад в развитие федерального проекта, которая состоялась в Москве.

На мероприятии республику представляла министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, а также руководители ведущих учреждений культуры региона.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что программа «Пушкинская карта» активно развивается, и в настоящее время ее участниками являются почти 12 тысяч организаций культуры по всей стране.

«На данный момент в программе участвует более 10,6 миллионов молодых людей в России, что составляет 75% от целевой аудитории, на которую мы рассчитывали. Продано уже 72 миллиона билетов, и эта цифра постоянно растет», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это именная банковская карта, которая позволяет молодым россиянам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, кинотеатры, филармонии и другие учреждения культуры. Номинал карты составляет 5000 рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Культура».