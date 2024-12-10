Татарстан продлевает соцподдержку для участников СВО до конца 2025 года

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Республика
10 декабря 2024  09:28

В Татарстане инициировали предложение о продлении мер социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) до 31 декабря 2025 года. Это касаются всех участников, независимо от того, есть ли у них задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Соответствующий законопроект был представлен Кабинетом министров республики в Госсовет Татарстана.

Согласно пояснительной записке к проекту, продление мер поддержки затрагивает лиц, которые призваны на военную службу по мобилизации и активно участвуют в СВО. Также право на получение этих мер будет предоставляться военнослужащим, заключившим контракт о службе в добровольческом формировании, а также их семьям – родителям, супругам и несовершеннолетним детям.

В настоящее время законопроект находится на этапе предварительного рассмотрения в Государственном совете республики.

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