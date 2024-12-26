Татарстан сдал более 144 тонн электролома в рамках программы утилизации

Жители Республики Татарстан в рамках проекта по утилизации уже сдали свыше 144 тонн неработающего электрооборудования. Эта инициатива осуществляется в поддержку национального проекта «Экология» и федеральной программы «Школа утилизации: электроника». С момента ее начала республика направила на переработку более 320 тонн электролома, как сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

Программа «Школа утилизации: электроника» действует в Татарстане с 2022 года и реализуется совместно с Фондом рационального природопользования. За этот период к проекту присоединились более двух тысяч учреждений, как бюджетных, так и коммерческих. Эти организации не только вносят вклад в защиту природы, но и демонстрируют свою приверженность к устойчивому развитию. Министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков отметил, что благодаря участию этих компаний удается существенно сократить расходы на утилизацию электроотходов.

Председатель Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин подчеркнул, что именно в Татарстане программа стартовала особенно активно среди 17 участвующих регионов. В образовательных мероприятиях участвуют учащиеся, студенты и преподаватели, что свидетельствует о росте интереса к экологическим вопросам в российском обществе.

Недавним примером участия в программе стала группа компаний «Татшина», которая сдала на переработку 8 тонн старой техники. Благодаря их инициативности предприятие стало лидером среди коммерческих структур Татарстана по объему собранных отходов.

«Ответственные компании, такие как «Татшина», которые активно участвуют в экологических инициативах, осознают важность рециклинга для окружающей среды и изменяющегося запроса на экологичность со стороны клиентов и сотрудников. Такие положительные изменения имеют длительные последствия для экологии и экономики, позволяя снизить экологические риски, повысить конкурентоспособность и открыть новые горизонты для развития», – добавил Владимир Аленцин.

Важно отметить, что к программе могут присоединиться бесплатно школы, медицинские учреждения, социальные организации и бюджетные структуры, а также коммерческие компании на льготных условиях. Заинтересованные организации, желающие участвовать в безопасной и бесплатной утилизации электроники и бытовой техники, могут зарегистрироваться на сайте программы.

В ходе этой инициативы бытовые и электронные устройства, такие как телефоны, принтеры, мониторы и компьютеры, которые исчерпали свой ресурс, будут переработаны, давая им вторую жизнь на заводе Фонда рационального природопользования в Мордовии. Завод располагает специальным оборудованием для утилизации, включающим дробилки и пресс-установки. Процесс переработки включает несколько этапов, позволяя достигать высокого уровня переработки. На начальном этапе происходит ручная разборка, после чего элементы сортируются по видам материалов. Остатки, которые нельзя повторно использовать, превращаются в пиролизное топливо.