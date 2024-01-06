Татарстан скоро отправит в ЦИК РФ первую партию подписных листов в поддержку Владимира Путина

Сделать это в республике можно в 12 пунктах. При создании мобильных пунктов учитывались пожелания граждан, например, постарались не размещать их на вторых этажах торговых центров, чтобы людям было проще найти и добраться до пункта.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря 2023 года и закончится в конце января.

Как сообщил доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов, «сегодня в региональном избирательном штабе мы сформировали и подготовили к отправке подписные листы в поддержку Владимира Владимировича Путина. Это первая партия, она будет отправлена в Центральный избирательный штаб. Перед отправкой все подписные листы будут проверены юристом и заверены доверенным лицом».

Юрист смотрит на правильность заполнения подписных листов. Если подпись вышла за рамки, неточно указаны паспортные данные, Ф.И.О., то такой лист бракуется и не заверяется доверенным лицом.

Координатор Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев сказал, что «Обращений становится с каждым днем все больше, это показывает открытый контакт между самовыдвиженцем на пост Президента РФ и людьми, которые доверяют и готовы поделиться своей проблемой».

Для того, чтобы оставить свою подпись, понадобится только личное присутствие, паспорт на руках и минута времени, уверяют волонтеры.

«Процедура занимает буквально минуту в зависимости от очередей. Все мы проснулись после новогодних праздников, очереди увеличиваются, желающих становится больше», — добавил Нургалиев.

В результате этой работы Татарстан уже на сегодняшний день готовит к отправке первую партию подписных листов в поддержку Владимира Путина.

Для участия в президентских выборах Владимиру Путину необходимо получить 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в каждом регионе.

Глава российского государства Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Это произошло после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле 8 декабря.

Напомним, что ЦИК России утвердил даты президентских выборов. Они состоятся 15, 16 и 17 марта 2024 года. Впервые в них смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.