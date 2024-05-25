Татарстан скорректировал прогнозы роста инвестиций

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Республика
25 мая 2024  13:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Правительство Татарстана пересмотрело прогнозы экономического роста республики, снизив ожидаемый прирост инвестиций в основной капитал до 2030 года на 10%, с 70% до 60% по сравнению с уровнем 2020 года. 

Новое решение, отраженное в обновленной Инвестиционной декларации, утвержденной раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, учитывает текущие экономические условия. В 2020 году объем инвестиций составил 615,59 млрд рублей, что делает новую цель амбициозной, но реалистичной.

Декларация подчеркивает создание благоприятных условий для инвесторов, включая снижение налоговых ставок и предоставление льгот для резидентов особых экономических зон. Приоритетами также являются сотрудничество с российскими и иностранными регионами, развитие цифровой экономики и поддержка предпринимательства.

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