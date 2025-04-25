Татарстан собрал 161 млрд рублей в бюджет за квартал

В январе-марте 2025 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 161,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов на совещании с финансовыми и налоговыми службами.

Основную часть поступлений - 140,1 млрд рублей - составили налоговые и неналоговые доходы. Из них 121 млрд рублей направлено в республиканский бюджет, 19,1 млрд рублей - в муниципальные бюджеты.

По словам министра, Татарстан сохраняет четвертое место среди российских регионов по объему бюджетных доходов, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.