Татарстан собрал 22 млрд рублей акцизов за первое полугодие

Финансовые власти республики подвели итоги акцизных поступлений за январь-июнь 2025 года. В консолидированный бюджет поступило 22,1 миллиарда рублей от различных видов акцизных сборов, что составляет 45% от запланированного годового объема.

Основным источником доходов стали акцизы на нефтепродукты, давшие казне 10,6 миллиарда рублей. Эти средства, как пояснили в Министерстве финансов РТ, имеют строго целевое назначение и направляются на содержание и развитие дорожной сети региона.

Значительную долю в структуре поступлений заняли сборы с пивоваренной продукции - 7,1 миллиарда рублей. Акцизы на алкогольные напитки принесли 1,9 миллиарда, а компенсационные платежи за движимое имущество и средние дистилляты пополнили бюджет на 2,4 миллиарда рублей.

Наименьшие суммы поступили от налогообложения производства жидкой стали и закупок газа для аммиачного производства - всего 100 миллионов рублей.