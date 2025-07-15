Татарстан собрал 22 млрд рублей акцизов за первое полугодие

news_top_970_100
Республика
15 июля 2025  10:31

Финансовые власти республики подвели итоги акцизных поступлений за январь-июнь 2025 года. В консолидированный бюджет поступило 22,1 миллиарда рублей от различных видов акцизных сборов, что составляет 45% от запланированного годового объема.

Основным источником доходов стали акцизы на нефтепродукты, давшие казне 10,6 миллиарда рублей. Эти средства, как пояснили в Министерстве финансов РТ, имеют строго целевое назначение и направляются на содержание и развитие дорожной сети региона.

Значительную долю в структуре поступлений заняли сборы с пивоваренной продукции - 7,1 миллиарда рублей. Акцизы на алкогольные напитки принесли 1,9 миллиарда, а компенсационные платежи за движимое имущество и средние дистилляты пополнили бюджет на 2,4 миллиарда рублей.

Наименьшие суммы поступили от налогообложения производства жидкой стали и закупок газа для аммиачного производства - всего 100 миллионов рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Нижнекамские полицейские ликвидировали крупные заросли дикорастущей конопли
Татарстан собрал 22 млрд рублей акцизов за первое полугодие
В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров
Челны обновляют автобусный парк: 80 новых машин поступят до конца года
Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем в центре Казани
Казанский перекресток Саид-Галеева и Кремлевской набережной ждет реконструкция
Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, сценарист Александр Митта
Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, сценарист Александр Митта
Улицу Касаткина в Казани частично перекроют на ремонт водопровода