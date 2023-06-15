 Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по строительству жилья
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Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по строительству жилья

Обогнали республику Московская область, Краснодарский край и Москва.

Республика
15 июня 2023  11:27
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за первые пять месяцев было введено в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья, что позволило республике занять одно из лидирующих мест по этому показателю. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Обогнали республику Московская область (4,9 млн квадратных метров), Краснодарский край (2,9 млн ) и Москва (2,6 млн).

В целом по России количество вводимого жилья за первые пять месяцев снизилось на 3% до 43,2 млн «квадратов». 

Ранее «КВ» сообщали, что три архитектурных проекта Татарстана вошли в топ-100 лучших проектов России 2020-2023. В список вошел экстрим-парк «Урам», «320 ступеней к истории: Вдоль по Троицкой», и обновленная гимназия № 175.

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