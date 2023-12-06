Татарстан стал победителем всероссийской акции «Вода России

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский и начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями министерства Ольга Артемьева.

- Татарстан третий год подряд занимает лидирующую позицию, и все это не просто так, - подчеркнул Тарнавский. - В этом году порядка 323 тысяч человек приняли участие в экологических мероприятиях республики. Это пятая часть от общего количества участников акции по всей стране. Ежегодно число участников природоохранных акций растет, а мусора становится все меньше.

Совместными усилиями татарстанцев было очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Замминистра отметил, что республика сохраняет лидерские позиции в сфере экологии на протяжении последних трех лет благодаря совместной работе муниципалитетов, предприятий и неравнодушных граждан.

Так, в республиканском субботнике, прошедшем на берегах Казанки и холмах Русско-Немецкой Швейцарии, приняли участие 154 команды активистов. Все вместе они собрали 733 мешка мусора, очистили береговую линию от старых автомобильных покрышек и металлолома. Еще один централизованный субботник прошел на озере Изумрудном, там было собрано 368 мешков мусора.

- Мы живем на Волге - главной водной артерии страны, - заметил Егор Тарнавский. - Любовь к водоемам и окружающей среде у нас впитывается с молоком матери.

Татарстанские школьники победили во Всероссийском детском экологическом форуме. По словам Ольги Артемьевой, Татарстан представляла команда из 26 учеников, вместе они подготовили и презентовали проект по очистке берегов водоемов. Для этого предложили анализировать спутниковые снимки.

- Такой космический взгляд с высоты позволит оперативно найти самые проблемные зоны и подключить школьные отряды для уборки территорий, - отметила Ольга Артемьева.