Татарстан упразднит поселок Хазовка и Бутинское лесничество

Власти Татарстана предложили ликвидировать поселок Хазовка и Бутинское лесничество из-за отсутствия перспектив развития. Соответствующий законопроект внесен в парламент республики советом Альметьевского района.

По данным пояснительной записки, эти территории фактически не функционируют, а зарегистрированных жителей там нет. Местные жители Альметьевского и Новоникольского сельских поселений поддержали инициативу на обсуждениях.

Решение об упразднении связано с несоответствием критериям развития, уточнили власти.