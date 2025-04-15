Татарстан упразднит поселок Хазовка и Бутинское лесничество

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Республика
15 апреля 2025  15:19

Власти Татарстана предложили ликвидировать поселок Хазовка и Бутинское лесничество из-за отсутствия перспектив развития. Соответствующий законопроект внесен в парламент республики советом Альметьевского района.

По данным пояснительной записки, эти территории фактически не функционируют, а зарегистрированных жителей там нет. Местные жители Альметьевского и Новоникольского сельских поселений поддержали инициативу на обсуждениях.

Решение об упразднении связано с несоответствием критериям развития, уточнили власти.

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