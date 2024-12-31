Татарстан ускоряет ремонт дорог и развивает транспортную инфраструктуру

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов обратил внимание на состояние дорожного покрытия в регионе, которое значительно ухудшилось из-за интенсивного использования большегрузным транспортом. По его словам, для восстановления поврежденных участков потребуется масштабная работа, которую необходимо завершить в сжатые сроки — за один-два года.

Ханифов отметил, что большегрузы стали основной причиной разрушения дорог, и теперь перед ведомством стоит задача оперативно устранить последствия. Помимо ремонта, министерство планирует развивать новые транспортные направления. Особое внимание будет уделено выводу крупных грузопотоков из центральных районов Казани и Набережных Челнов, а также созданию логистических хабов для эффективного распределения грузов.

Ключевым элементом стратегии станет строительство перехватывающих центров, которые обеспечат взаимодействие различных видов транспорта, включая речной и железнодорожный.

— Основные усилия будут направлены на развитие дорожной сети и транспортной системы республики, — подчеркнул министр, обозначив приоритеты на ближайшие годы.