Татарстан установил рекорд России по количеству баянистов, исполнивших гимн

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Россия/Мир
18 сентября 2024  16:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство культуры Республики Татарстан получило сертификат Книги рекордов России за установление рекорда по исполнению государственного гимна наибольшим количеством баянистов, аккордеонистов и гармонистов в мире.

 Фото: © министерство культуры РТ

Масштабное выступление прошло 27 июня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, где прошло шествие «Триумф русского баяна». В нем приняли участие музыканты из разных уголков России, подготовленные Министерством культуры Татарстана.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова также получила Благодарность от организационного комитета XXII Международного конкурса «Виват, Баян!».

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