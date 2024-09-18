Татарстан установил рекорд России по количеству баянистов, исполнивших гимн

Министерство культуры Республики Татарстан получило сертификат Книги рекордов России за установление рекорда по исполнению государственного гимна наибольшим количеством баянистов, аккордеонистов и гармонистов в мире.

Фото: © министерство культуры РТ

Масштабное выступление прошло 27 июня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, где прошло шествие «Триумф русского баяна». В нем приняли участие музыканты из разных уголков России, подготовленные Министерством культуры Татарстана.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова также получила Благодарность от организационного комитета XXII Международного конкурса «Виват, Баян!».