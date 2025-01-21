Татарстан в топ-3 регионов с авто на скрытых номерах в 2024 году

В 2024 году Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по количеству автомобилей со скрытыми номерами. Согласно данным Минтранса РФ, за подобные нарушения штрафы получили 134 жителя республики. По всей стране таких случаев зафиксировано около 550.

Лидером по числу нарушений стала Владимирская область, где выявлено более 140 случаев сокрытия номеров. На втором месте оказалась Чувашия с 90 инцидентами, а на третьем — Татарстан. В Московской области зарегистрировано 126 протоколов, из которых 76 связаны с использованием специальных устройств или маскировкой номеров. В Нижегородской области зафиксировано около 50 подобных нарушений.