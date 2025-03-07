Татарстан в топ-5 регионов России по числу мигрантов: 99 тысяч легально проживающих иностранцев

news_top_970_100
Республика
7 марта 2025  14:59

На пресс-конференции в информагентстве «Татар-информ», посвященной изменениям в миграционном законодательстве, начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев сообщил, что в регионе легально проживает 99 тысяч мигрантов. По его словам, Татарстан входит в пятерку лидеров среди российских регионов по количеству иностранных граждан.  

«На сегодняшний день в республике официально зарегистрировано 99 тысяч мигрантов. Из них 22 тысячи человек имеют разрешение на длительное пребывание в стране или вид на жительство», – уточнил Галеев.  

Он также отметил, что основная часть мигрантов приезжает в Россию с целью трудоустройства. Около 50% иностранных граждан въезжают в страну для работы. Еще 18% мигрантов выбирают Татарстан для получения образования.  

Эти данные подчеркивают важность региона как одного из ключевых центров притяжения для иностранных граждан, что связано с развитой экономикой, образовательными возможностями и благоприятными условиями для легального пребывания. Галеев также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования миграционной политики, чтобы обеспечить комфортные условия как для мигрантов, так и для жителей республики.

news_right_column_240_400
Новости
Материнская Слава Татарстана: Рустам Минниханов наградил многодетных матерей
Туристы из Екатеринбурга спели для Рустама Минниханова
Рынки Казани окрасились в яркие цвета
Волонтер из Казани Елена Агафонова: Мы гордимся нашими мужчинами!
В Татарстане предупредили о метели и сильном ветре 8 марта
Ветеран боевых действий Артур ТЕРЕШИН: В зоне СВО мы будто мысли друг друга читаем
Стартовал новый сезон Лиги КВН «Республика»
Татарстан в топ-5 регионов России по числу мигрантов: 99 тысяч легально проживающих иностранцев