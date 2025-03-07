Татарстан в топ-5 регионов России по числу мигрантов: 99 тысяч легально проживающих иностранцев

На пресс-конференции в информагентстве «Татар-информ», посвященной изменениям в миграционном законодательстве, начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев сообщил, что в регионе легально проживает 99 тысяч мигрантов. По его словам, Татарстан входит в пятерку лидеров среди российских регионов по количеству иностранных граждан.

«На сегодняшний день в республике официально зарегистрировано 99 тысяч мигрантов. Из них 22 тысячи человек имеют разрешение на длительное пребывание в стране или вид на жительство», – уточнил Галеев.

Он также отметил, что основная часть мигрантов приезжает в Россию с целью трудоустройства. Около 50% иностранных граждан въезжают в страну для работы. Еще 18% мигрантов выбирают Татарстан для получения образования.

Эти данные подчеркивают важность региона как одного из ключевых центров притяжения для иностранных граждан, что связано с развитой экономикой, образовательными возможностями и благоприятными условиями для легального пребывания. Галеев также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования миграционной политики, чтобы обеспечить комфортные условия как для мигрантов, так и для жителей республики.