Татарстан в тройке лидеров по «Сельской ипотеке»

С января 2020 по апрель 2025 года жители Татарстана оформили 4 506 кредитов по программе «Сельская ипотека», войдя в топ-3 регионов России вместе с Башкортостаном и Удмуртией.

Большинство сделок — 4 048 — связаны с покупкой готового жилья, остальные — с долевым строительством. Наибольший спрос на программу — в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах.

По словам замруководителя Росреестра РТ Нияза Галиакбарова, благодаря электронной регистрации сделки оформляются за один день, что делает программу одной из самых эффективных мер поддержки сельских жителей.