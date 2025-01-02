Татарстан ведет в эксперименте по исламскому банкингу: половина участников из республики

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Республика
2 января 2025  17:47

Половина участников эксперимента по исламскому банкингу в России зарегистрирована в Татарстане. Из 29 организаций, задействованных в инновационном проекте, 14 располагаются на территории республики, сообщает РБК Татарстан, ссылаясь на данные Гарантийного фонда РТ.

Эксперимент, который стартовал в 2023 году и охватил четыре региона страны, предвещает значительные изменения в финансовой сфере. Эксперты считают, что 2024 год станет ключевым этапом в становлении партнерской финансовой системы России, так как именно в этот период в реестр участников, созданный Центробанком, были внесены 25 новых компаний. Остальные участники начали свою деятельность с первых месяцев запуска эксперимента.

При этом следует отметить, что за время проведения эксперимента три организации были исключены из реестра. Среди них — «Единый фондовый брокер» и «Автоградбанк», оба ликвидированы в 2024 году и зарегистрированы в Татарстане. Также из реестра исчезла расчетная небанковская кредитная организация «Промсвязьинвест» из Дагестана.

На данный момент, согласно Гарантийному фонду РТ, 21 из 29 компаний, участвующих в эксперименте, предложили свои услуги в Татарстане.

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