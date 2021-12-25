Татарстан включили в речной маршрут России

В Приволжском федеральном округе появится первый национальный туристический речной маршрут. Он охватит 7 регионов, в их числе и Республика Татарстан. Этот проект представил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба правительства России.

Речной маршрут «Волжское путешествие» состоит из туристических проектов 7 регионов ПФО. Вместе они формируют единый национальный речной туристический маршрут. К реализации проекта будут привлекаться инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также другие федеральные проекты.

Предполагается создание 20 новых объектов показа, 10 причалов и речных вокзалов, обновление речного флота субъектов Приволжского федерального округа. По предварительным расчетам, реализация окружного проекта позволит создать 13 тыс. новых рабочих мест, привлечь 48 млрд внебюджетных инвестиций.

В будущем есть потенциал присоединения к туристическому маршруту и других регионов, расположенных на Волге. Это даст существенный рост турпотока и простимулирует развитие малого и среднего бизнеса, отметил в своем докладе зампред Кабмина РФ Дмитрий Чернышенко.

В окружной проект «Волжское путешествие» вошли Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.