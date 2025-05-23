Татарстан внедряет электронную подачу исполнительных документов

инистерство юстиции Республики Татарстан сообщает о новом способе подачи исполнительных документов через электронные сервисы. Теперь участники судебных процессов могут получать исполнительные листы и судебные приказы в цифровом формате, отказавшись от традиционного бумажного варианта.

Как пояснила ведущий специалист ведомства Юлия Михайлова, для этого достаточно подать мировому судье соответствующее ходатайство. После утверждения суд самостоятельно направит документ в службу судебных приставов в электронном виде, что автоматически инициирует исполнительное производство без необходимости дополнительных действий со стороны взыскателя.

Новый механизм исключает риски утери или повреждения бумажных носителей, а также значительно сокращает временные затраты граждан. Взыскателям больше не потребуется лично посещать судебные участки или привлекать представителей для передачи документов приставам.

Электронный формат работы соответствует современным тенденциям цифровизации судебной системы и направлен на повышение эффективности исполнительного производства в регионе.