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Татарстан вошел в число лидеров по реализации программы «Пушкинская карта»

Республика оказалась в четвертом месте среди регионов страны Татарстан находится в числе лидеров по реализации программы «Пушкинская карта»: по количеству проданных билетов и объему вырученных средств.

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Республика
9 декабря 2023  14:07
Автор:
Владислав Косолапкин

На первом месте оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Башкортостан. Замкнула пятерку лидеров Нижегородская область.

Организации всех форм собственности в Татарстане продали более 786 тыс. билетов на общую сумму 306,2 млн рублей за 10 месяцев текущего года, согласно данным Минкульта РТ.

Татарстан занимает четвертое место по количеству участников программы «Пушкинская карта» после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Лидерами по объему вырученных средств стали театр Камала, Татарская государственная филармония, кинотеатр "Мадагаскар" (Бугульма), Русский драмтеатр «Мастеровые» (Набережные Челны) и казанский Молодежный театр на Булаке.
На 1 ноября 2023 года в Республике Татарстан 271 925 граждан выпустили «Пушкинскую карту» в мобильном приложении «Госуслуги Культура», что составляет 76,8% от общего количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированных на территории республики.

Программа «Пушкинская карта» была запущена по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года для популяризации культурных мероприятий. Карта позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, выставки, концерты, а с 2022 года также оплачивать билеты в кино на отечественные фильмы.

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