Татарстан вошел в число лидеров сельского хозяйства России по итогам 2024 года

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Республика
4 февраля 2025  11:00

По результатам прошлого года Татарстан занял третье место среди регионов России по объему производства сельскохозяйственной продукции. Валовая продукция агропромышленного комплекса достигла более 341,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 

Из общего объема свыше 181 миллиарда рублей составила продукция животноводства, что на 2,3% больше по сравнению с 2023 годом, а на продукцию растениеводства пришлось более 159 миллиардов рублей, что является увеличением на 20,1%.

С этого года в стране начались реализация новых национальных проектов, в том числе «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение технологической независимости отрасли.

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