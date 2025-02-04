Татарстан вошел в число лидеров сельского хозяйства России по итогам 2024 года

По результатам прошлого года Татарстан занял третье место среди регионов России по объему производства сельскохозяйственной продукции. Валовая продукция агропромышленного комплекса достигла более 341,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Из общего объема свыше 181 миллиарда рублей составила продукция животноводства, что на 2,3% больше по сравнению с 2023 годом, а на продукцию растениеводства пришлось более 159 миллиардов рублей, что является увеличением на 20,1%.

С этого года в стране начались реализация новых национальных проектов, в том числе «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение технологической независимости отрасли.