Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству отдыхающих в санаториях

Об итогах работы ассоциации за 2023 год рассказал ее исполнительный директор Евгений Терентьев.

- Такой формат встреч очень важен для нашей отрасли, - заметил он в начале встречи. - С недавнего времени мы стали проводить собрания на базе того или иного санатория, чтобы коллеги могли обменяться опытом и рассказать о новинках в оборудовании.

Несмотря на сложные экономические условия, санатории республики в минувшем году продемонстрировали выдающиеся результаты. По количеству отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях Татарстан среди российских регионов оказался на седьмом месте: почти 146 тысяч человек воспользовались их услугами за 11 месяцев - на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По динамике прироста количества отдыхающих республика заняла четвертое место в рейтинге.

Чаще всего в санатории Татарстана приезжают жители близлежащих регионов: Удмуртии, Башкортостана, Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края. Вместе с тем в два раза увеличился поток отдыхающих из Москвы и Московской области, а также в четыре раза - из дальневосточных регионов: Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей.

На 17,3% увеличились и доходы СКУ - за 9 месяцев 2023 года они составили почти 3,5 млрд рублей.

- Пока мы можем говорить только о предварительных результатах, но я уверен, итоги 12 месяцев покажут, что мы преодолели планку в 5 млрд рублей, - пояснил Евгений Терентьев. - У нас в Татарстане довольно дешевые путевки, цены растут в пределах инфляции. Средний срок пребывания в санаториях составил 11 дней, средняя стоимость путевки - около 30 тысяч рублей. Существенный приток отдыхающих во многом связан со значительным ростом цен в других регионах, например в Краснодарском крае, где турпоток в здравницах сократился почти на четверть. Среди профилей татарстанских санаториев особо выделяются кардиология, неврология, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Впрочем, это не значит, что в здравницах республики не представлены другие профили.

Подобные успехи стали возможными не только за счет улучшения материально-технической базы санаторно-курортных учреждений республики. Ассоциация ведет активную работу по информированию населения и продвижению своих брендов на всероссийских площадках. Так, в феврале минувшего года Татарстан занял второе место на Всероссийской премии Russian Travel Awards в номинации «Территория санаторного и оздоровительного туризма». СКУ республики организовали собственный стенд в ходе Дней Республики Татарстан на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Высокое качество работы татарстанских санаториев отмечают по всей России. Прошлым летом в Татарстане побывала комиссия ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава РФ, по итогам которой было отмечено, что опыт здравниц республики необходимо внедрять и в других регионах.

В течение всего года ассоциация активно взаимодействовала с Госкомитетом по туризму РТ и учреждениями здравоохранения. В больницах республики установлены стенды с материалами, рассказывающими о санаториях различного профиля.

Работники татарстанских здравниц регулярно участвуют в научно-практических конференциях, посвященных новым методам лечения заболеваний и реабилитации пациентов. В 2023 году в республике прошла всероссийская конференция, посвященная криотерапии. Также ассоциацией был организован вебинар, посвященный минеральным водам и лечебным грязям Татарстана.

Участники собрания выступили с докладами по актуальным вопросам организации оздоровления и реабилитации. В завершение встречи состоялась торжественная церемония награждения сотрудников санаториев ведомственными наградами Министерства здравоохранения РТ, Государственного комитета РТ по туризму и благодарностью за работу от РАСКУ «Санатории Татарстана».