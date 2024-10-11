Татарстан вошел в топ-10 регионов с высокой конкуренцией в госзакупках

По данным ФАС России, Республика Татарстан вошла в список регионов с высоким уровнем конкуренции в закупках по итогам 2023 года.

Рейтинг был составлен на основе анализа мониторинга и оценки конкурентной среды в системе государственного заказа, проведенного центральным аппаратом ФАС России. В числе лидеров, помимо Татарстана, оказались Вологодская, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области.

С начала 2024 года Госкомитетом РТ по закупкам было проведено 513 централизованных закупок, в том числе открытых конкурсов, аукционов в электронной форме и запросов котировок. Заказчиками были приобретены транспортные средства, компьютерная техника и сетевое оборудование, картриджи, изделия легкой промышленности, инновационная нанотехнологическая продукция и другие товары и услуги. Общая сумма закупок превысила 3 млрд 158 млн рублей, при этом удалось сократить затраты бюджета более чем на 185 млн рублей.