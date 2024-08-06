Татарстан вошел в топ-3 регионов России по популярности «Пушкинской карты»

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Россия/Мир
6 августа 2024  18:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан заняла третье место в России по доле жителей, оформивших «Пушкинскую карту», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ со ссылкой на данные Министерства культуры РФ. 

На 1 июля 2024 года «Пушкинскую карту» оформили 286 919 жителей Татарстана, что составляет 79, 41% от общего числа потенциальных участников программы (361 292 человек). 

По абсолютным значениям Татарстан занимает четвертое место, уступая Москве (902 тыс. Участников), Санкт-Петербургу (549 тыс.) и Краснодарскому краю (302 тыс.). 

За первое полугодие 2024 года жители Татарстана приобрели по «Пушкинской карте» более 624 тысяч билетов на общую сумму 236, 8 млн рублей. По этому показателю республика также входит в число лидеров, занимая четвертое место после Москвы, Башкортостана и Санкт-Петербурга. 

Напомним, что «Пушкинская карта» — это государственная программа, которая дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. В 2024 году номинал карты составляет 5000 рублей.

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