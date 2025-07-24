Татарстан вошел в топ-4 регионов по спросу на флористов

За первые шесть месяцев 2025 года в России открылось более 5 тысяч вакансий для специалистов по цветочному дизайну, сообщают аналитики hh.ru. Республика Татарстан заняла четвертое место в стране по количеству таких предложений, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. В регионе работодатели разместили 255 вакансий, что составляет 5% от общероссийского объема.

Согласно анализу рынка труда, современные флористы в Татарстане должны обладать комплексом профессиональных и личных качеств. Помимо базовых навыков составления цветочных композиций, от кандидатов ожидают умения работать в команде, грамотно общаться с клиентами, применять техники активных продаж и использовать компьютерные программы. Особо ценятся креативный подход и чувство стиля.

Уровень зарплат в отрасли демонстрирует устойчивый рост. Медианное предложение работодателей Татарстана достигает 60 тысяч рублей, что на 14% выше показателей прошлого года и превышает общероссийскую планку в 57,2 тысячи рублей. При этом сами соискатели в среднем рассчитывают на более скромное вознаграждение — около 50 тысяч рублей.

Подавляющее большинство флористов (92%) предпочитают полную занятость, однако каждый четвертый готов рассмотреть частичную занятость. Наименьший спрос на специалистов этого профиля зафиксирован в южных регионах — Северной Осетии и Чеченской Республике, где за полгода появилось всего 2-3 вакансии.