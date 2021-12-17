 Татарстан вошел в топ-5 лучших регионов по качеству жизни
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Татарстан вошел в топ-5 лучших регионов по качеству жизни

Рейтинг создан впервые и направлен на то чтобы стимулировать региональные власти сделать жизнь граждан лучше.

Республика
17 декабря 2021  08:37

Татарстан вошел в пятерку регионов с наилучшим качеством жизни. Об этом сказала руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. 

Компанию республике по традиции составила Москва и Санкт-Петербург, которые оказались выше Татарстана. Сюда же попали Тюменская область и Хантыйский автономный округ. 

По словам Чупшевой, рейтинг, который был создан впервые направлен на то чтобы стимулировать региональные власти сделать жизнь граждан лучше.

Для определения лучших регионов были взяты все сферы жизнедеятельности в нем от инклюзивности до социальной защиты.

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