Татарстан вошел в топ-5 привлекательных для туристов регионов

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Республика
26 мая 2025  18:18
Автор:
Владислав Косолапкин

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что летом 2025 года ожидается рост туристического потока по стране до 48 миллионов поездок. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Заявление было сделано на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

Наиболее популярными направлениями для путешествий остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В этом году особенно увеличилось бронирование отелей в Бурятии (на 87%), Нижегородской области (на 65%), а также в Дагестане, Башкирии и Крыму (по 50%).

Министерства экономического развития и транспорта работают над улучшением транспортной доступности курортов, включая развитие мультимодальных перевозок. Татарстан продолжает укреплять свои позиции как один из лидеров внутреннего туризма.

Также стоит отметить, что в 2024 году Татарстан посетили 97 тысяч иностранных туристов, что на 37% больше по сравнению с 2023 годом.

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