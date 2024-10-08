Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу заявок на «Знание.Премия – 2024»

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Республика
8 октября 2024  17:13

Республика Татарстан заняла четвертое место в России по числу заявок на главную просветительскую награду страны – «Знание.Премия – 2024». Всего на соискание премии претендуют 373 представителя Татарстана – это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

Среди номинантов от Татарстана – преподаватель истории из Набережных Челнов Лейсан Шагвалиева, которая возглавляет исторический кружок «Наследие», и педагог-организатор из Мамадышского района Рамиль Нигматуллин, создавший на базе школьного музея площадку «Дружба народов – будущее мира».

В этом году на «Знание.Премия» поступило рекордное количество заявок – 15 700 из 89 регионов России и 56 стран мира. Самой популярной стала номинация «За просветительскую деятельность в школе». В ноябре экспертный совет отберет претендентов на звание «Просветитель года».

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