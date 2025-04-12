Татарстан вошел в топ-5 регионов по вакансиям в авиаотрасли с зарплатами до 450 тыс. рублей

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Республика
12 апреля 2025  16:05

 

Согласно данным Headhunter за I квартал 2025 года, авиационная отрасль Татарстана демонстрирует:

✈️ Лидерские позиции

• 5-е место в России по количеству вакансий после Москвы, МО и СПб
• 5% всех предложений работы в авиационной сфере страны

💵 Премиальные зарплатные предложения

• IT-специалисты: ведущие инженеры-программисты C++ — от 350 000 ₽
• Топ-менеджмент: директора по качеству — от 350 000 ₽
• Аналитика: консультанты бизнес-анализа — от 260 000 ₽
• Продажи: менеджеры по логистическим услугам — 200 000–450 000 ₽

🔧 Массовый спрос на производственные кадры

• 3 300+ вакансий для токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков
• 8% от всех предложений — слесари
• 7% — разнорабочие
• 4% — инженеры-конструкторы

Ключевые работодатели: Казанский авиазавод, КАПО им. Горбунова, Электрорадиоприбор и другие предприятия авиакластера.

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