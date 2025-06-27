Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по налоговым сборам

За первые пять месяцев 2025 года поступления в консолидированный бюджет республики составили 235,4 млрд рублей, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили заместители министра финансов РТ Алла Анфимова и Гела Герасимова в ходе пресс-конференции, это 48% от годового плана. Из этой суммы 197,7 млрд рублей поступили в республиканский бюджет, а 37,7 млрд рублей - в местные бюджеты. Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по объему налоговых и неналоговых поступлений, занимая четвертое место в общероссийском рейтинге.

Основу доходной части бюджета традиционно формируют шесть ключевых источников: НДФЛ, налог на прибыль организаций, неналоговые доходы, налог на имущество организаций, налог на совокупный доход и акцизы. Особенно заметен рост поступлений НДФЛ - сборы выросли на 21% и достигли 70,9 млрд рублей. Такой рост напрямую связан с увеличением средней заработной платы в республике, которая за первые три месяца года выросла на тот же 21%.

Налог на прибыль организаций показал схожие с НДФЛ объемы поступлений, обеспечив около 30% доходов бюджета. Наибольшие поступления зафиксированы в нефтегазовой отрасли (27,6%), химической промышленности, строительстве и торговле.

Акцизные сборы выросли на 3%, достигнув 18,1 млрд рублей, однако поступления от крепкой алкогольной продукции снизились. В то же время акцизы на пиво показали положительную динамику. Имущественные налоги принесли в бюджет 28,4 млрд рублей, хотя поступления транспортного налога несколько снизились из-за отсутствия четких сроков его уплаты в течение года.

Значительный рост продемонстрировали неналоговые доходы - их объем увеличился на 54% и составил 27,5 млрд рублей. Отчасти этот рост объясняется увеличением поступлений от штрафов.

Расходная часть бюджета за отчетный период составила 191,2 млрд рублей, что соответствует 31% от годового плана. Приоритетными направлениями расходов остаются социальные обязательства, которые выполняются в полном объеме. На социально-культурную сферу направлено 60% всех расходов, причем образование остается крупнейшей статьей - на него предусмотрено 180 млрд рублей в год, из которых уже освоено 70 млрд. Значительные средства выделяются на здравоохранение (более 130 млрд рублей в год), социальную политику (80,8 млрд рублей), культуру (31,4 млрд рублей) и спорт (5,5 млрд рублей).

Федеральная поддержка играет важную роль в финансировании республики, отметила Гела Герасимова. За пять месяцев из федерального бюджета поступило около 15 млрд рублей, которые были направлены на доплаты учителям, поддержку ЖКХ, сельское хозяйство и обеспечение лекарствами. Особое внимание уделяется реализации национальных проектов, общий объем финансирования которых составляет 44,6 млрд рублей. Наибольшие средства выделены на реализацию проектов «Семья» (35% от общего объема), «Инфраструктура для жизни» (31%) и «Молодежь и дети» (13%).

В то же время в Минфине РТ отмечают рост налоговой задолженности, которая на начало июня достигла 13,4 млрд рублей, что на 15% больше показателя прошлого года. Наибольший рост задолженности зафиксирован по земельному налогу организаций, налогу на прибыль и упрощенной системе налогообложения. Особую озабоченность вызывает ситуация в 28 муниципальных районах и двух городах республики, включая Лаишевский, Тюлячинский, Кайбицкий районы, а также Казань и Набережные Челны. Минфин республики планирует усилить контрольные меры и провести серию рабочих встреч с представителями проблемных территорий.