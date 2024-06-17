Татарстан вошел в топ регионов России по турпотоку: республику посетили 4 млн туристов

news_top_970_100
Город
17 июня 2024  19:18
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Росстата, в 2023 году Татарстан занял 6 место в рейтинге российских регионов по объему туристского потока. Республику посетили 4,2 млн человек, что на 7,6% больше, чем в 2022 году, сообщает госкомитет РТ по туризму.

В тройке лидеров по числу туристов традиционно оказались Москва (20,1 млн человек), Краснодарский край (18,1 млн человек) и Московская область (16,6 млн человек). Татарстан уступил лишь Санкт-Петербургу (11,7 млн человек), Ленинградской области (8,7 млн человек) и Ростовской области (3,4 млн человек), разделив 9 и 10 место с Тверской и Свердловской областями (3,2 млн человек).

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане 19 июня стартует Всероссийская детская фольклориада
Татарстанские синхронистки завоевали четыре «золота» на играх БРИКС
Татарстан вошел в топ регионов России по турпотоку: республику посетили 4 млн туристов
В Татарстане лифт с ребенком рухнул вниз: следователи начали проверку
В Казани родился новорождённый весом в 1,1 кг
Нападающий «Рубина» Ранджелович переходит в «Олимпиакос»
Благородная миссия – накормить нуждающихся
Выставка работ фотографов РКБ открылась на Кремлевской набережной