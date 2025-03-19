Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов в феврале 2025 года

В феврале 2025 года в России продолжилось снижение выдачи автокредитов. Как пишет ТАСС, со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество таких кредитов сократилось на 6,2% по сравнению с январем, составив 60,7 тысяч (в январе – 64,7 тысяч). Это пятый месяц подряд, когда объем выдачи автокредитов снижается после пика, зафиксированного в сентябре 2024 года.

Сокращение также затронуло и объем выданных средств: в феврале он уменьшился на 6,7%, до 73,4 миллиардов рублей. По сравнению с февралем 2024 года количество автокредитов упало на 53,3% (годом ранее было выдано 130,1 тысяч кредитов).

Среди регионов-лидеров по выдаче автокредитов в феврале 2025 года первое место заняла Москва (3,38 тысяч), за ней следуют Московская область (3,06 тысяч) и Республика Татарстан (3,06 тысяч). Также в топ-5 вошли Краснодарский край (2,52 тысяч) и Санкт-Петербург (2,43 тысяч).

При этом в ряде регионов из топ-30 наблюдался рост выдачи автокредитов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе (+3,7%), Тюменской области (+2,5%), Удмуртской Республике (+0,9%), а также в Кемеровской (+0,5%) и Самарской (+0,4%) областях.

Эксперты связывают снижение спроса на автокредиты с несколькими факторами. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что значительное влияние оказали макропруденциальные ограничения, введенные в середине 2024 года, а также рост утилизационного сбора и рыночных ставок. Кроме того, наиболее закредитованные заемщики стали реже обращаться за автокредитами.

«Особенно заметно сокращение в сегменте кредитов на автомобили с пробегом, тогда как кредиты на новые машины снижаются менее существенно благодаря субсидированию ставок производителями и дилерами», – добавил Волков.

Таким образом, несмотря на общее снижение спроса, Татарстан остается одним из ключевых регионов по объему выдачи автокредитов, демонстрируя стабильность в этом сегменте розничного кредитования.