Татарстан возглавил рейтинг ПФО по потребительским расходам

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Россия/Мир
14 апреля 2025  08:51

Согласно исследованию РИА Новости, жители Татарстана в 2023 году тратили в среднем 44,7 тыс. рублей в месяц на потребительские нужды, что вывело республику на 1-е место в Приволжском федеральном округе. В общероссийском рейтинге регион занял 17-ю позицию.

Ключевые показатели:

► Рост потребительского спроса в РТ: +6,7% (40-е место в РФ)
► Лидеры по росту трат:
• Адыгея (+20,7%)
• Карачаево-Черкесия (+11,7%)
• Башкортостан (+11,2%)

Примечание: В рейтинге не учитывались данные по новым регионам России.

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