Татарстан возглавил рейтинг ПФО по потребительским расходам

Согласно исследованию РИА Новости, жители Татарстана в 2023 году тратили в среднем 44,7 тыс. рублей в месяц на потребительские нужды, что вывело республику на 1-е место в Приволжском федеральном округе. В общероссийском рейтинге регион занял 17-ю позицию.

Ключевые показатели:

► Рост потребительского спроса в РТ: +6,7% (40-е место в РФ)

► Лидеры по росту трат:

• Адыгея (+20,7%)

• Карачаево-Черкесия (+11,7%)

• Башкортостан (+11,2%)

Примечание: В рейтинге не учитывались данные по новым регионам России.