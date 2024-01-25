Татарстан возглавил рейтинг ПФО по рождаемости

Республика заняла первую строчку рейтинга ПФО по абсолютному количеству и в расчете на тысячу человек населения по зарегистрированным актам о рождении. Об этом рассказала в ходе заседания коллегии начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.

news_top_970_100
Республика
25 января 2024  16:05
Автор:
Владислав Косолапкин

«В прошлом году их было составлено 36 766, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. При этом темпы снижения заметно замедлились по сравнению с предыдущим годом», – отметила она.

Нигматуллина подчеркнула, что Татарстан продолжает показывать высокие результаты в области семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа.

Она отметила, что количество многодетных семей в республике увеличивается с 2008 года.

По ее словам, в прошлом году через суперсервис «Рождение ребенка» было зарегистрировано 7 687 детей, что составляет каждого пятого ребенка.

За прошлый год в Татарстане было зарегистрировано более 127,8 тыс. актов гражданского состояния и совершено свыше 375,7 тыс. других юридически значимых действий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстан возглавил рейтинг ПФО по рождаемости
Мидхат Шагиахметов: Заполняемость промышленных парков РТ достигла 71,5%
В Татарстане снизилось количество преступлений против детей
Когда женщине все по плечу
На улице, которой нет...
Татарстанские врачи провели первую в РТ трансплантацию почки подростку
Что происходит в КХЛ за четверть матчей до финиша регулярки?
Что происходит в КХЛ за четверть матчей до финиша регулярки?
С 1 февраля будет проиндексировано более 40 различных социальных выплат