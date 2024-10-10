Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох

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Республика
10 октября 2024  12:37

Татарстан осваивает новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. В этом году республика впервые отправила в Китай партии пшеницы и гороха. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Альберт Кадыров на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ».

По его словам, объём экспорта ячменя в Китай в этом году вырос на 40% по сравнению с прошлым годом и составил 4,2 тыс. тонн. Кроме того, в Китай было отправлено около 2 тыс. тонн пшеницы и около 4 тыс. тонн гороха. В ближайшее время планируется начать поставки семян льна и овса.

Альберт Кадыров подчеркнул, что вся экспортируемая продукция проходит строгий фитосанитарный контроль. Так, отбираются пробы, проводятся лабораторные экспертизы на соответствие требованиям Китая.

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