Татарстан впервые представит свои технологические достижения на «Технопроме»

Республика Татарстан впервые станет участником Международного форума технологического развития «Технопром», который стартует сегодня, 27 августа, в Новосибирске.

На стенде Татарстана запланировано более 30 мероприятий, в которых примут участие 66 представителей научных и образовательных организаций республики.

Организатором поездки делегации Татарстана выступила Академия наук РТ.

На стенде республики будут представлены экспонаты из различных отраслей, в том числе микроэлектроники, биотехнологий, беспилотных технологий, инновационной медицины и других перспективных направлений.

XI Международный форум технологического развития «Технопром» продлится до 30 августа.