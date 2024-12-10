Татарстан вводит ограничения на труд мигрантов

В Татарстане с 2025 года планируется введение запрета на труд мигрантов в нескольких ключевых сферах. Разрабатывается соответствующий указ, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Этот указ затронет десять направлений экономической деятельности, в числе которых:
- Перевозка опасных грузов;
- Работа в легковых такси и аренда автомобилей с водителем;
- Предоставление финансовых услуг (исключая страхование и пенсионное обеспечение);
- Страхование, перестрахование и деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);
- Вспомогательные услуги в области финансов и страхования;
- Юридические услуги и бухгалтерский учет;
- Ветеринарная деятельность;
- Охранные службы, включая частные компании;
- Организация азартных игр, включая лотереи и ставки;
- Ремонт техники и предметов быта.
После принятия нового документа предприятиям и организациям будет предоставлено три месяца для приведения своего персонала в соответствие с указанными требованиями.