Татарстан вводит ограничения на труд мигрантов

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Республика
10 декабря 2024  08:42

В Татарстане с 2025 года планируется введение запрета на труд мигрантов в нескольких ключевых сферах. Разрабатывается соответствующий указ, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Этот указ затронет десять направлений экономической деятельности, в числе которых:

  • Перевозка опасных грузов;
  • Работа в легковых такси и аренда автомобилей с водителем;
  • Предоставление финансовых услуг (исключая страхование и пенсионное обеспечение);
  • Страхование, перестрахование и деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);
  • Вспомогательные услуги в области финансов и страхования;
  • Юридические услуги и бухгалтерский учет;
  • Ветеринарная деятельность;
  • Охранные службы, включая частные компании;
  • Организация азартных игр, включая лотереи и ставки;
  • Ремонт техники и предметов быта.

После принятия нового документа предприятиям и организациям будет предоставлено три месяца для приведения своего персонала в соответствие с указанными требованиями.

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