Татарстан вводит ограничения на труд мигрантов

В Татарстане с 2025 года планируется введение запрета на труд мигрантов в нескольких ключевых сферах. Разрабатывается соответствующий указ, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Этот указ затронет десять направлений экономической деятельности, в числе которых:

Перевозка опасных грузов;

Работа в легковых такси и аренда автомобилей с водителем;

Предоставление финансовых услуг (исключая страхование и пенсионное обеспечение);

Страхование, перестрахование и деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);

Вспомогательные услуги в области финансов и страхования;

Юридические услуги и бухгалтерский учет;

Ветеринарная деятельность;

Охранные службы, включая частные компании;

Организация азартных игр, включая лотереи и ставки;

Ремонт техники и предметов быта.

После принятия нового документа предприятиям и организациям будет предоставлено три месяца для приведения своего персонала в соответствие с указанными требованиями.