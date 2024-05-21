Татарстан выбился в топ-5 регионов по производству мороженого

news_top_970_100
Россия/Мир
21 мая 2024  19:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан занял 5-е место среди регионов по объёмам производства мороженого в России. За первый квартал 2024 года в республике произвели 4,6 млн кг этого десерта, сообщили аналитики «Честного знака».

Спрос на мороженое в Татарстане за год увеличился на 71%, тогда как цены выросли лишь на 4%. В первом квартале прошлого года средняя цена за килограмм составляла 566 рублей, а в этом году она поднялась до 588 рублей, уточнили аналитики.

Лидером по производству мороженого стала Москва с почти 20 млн кг. Второе место занял Краснодарский край с 15,2 млн кг, а третье – Ярославская область, где было произведено 10,3 млн кг.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казань на форум «Литературный флагман» приедут писатели Алексей Варламов, Ася Володина и другие
В Казани девятиклассников в три раза больше, чем одиннадцатиклассников
Татарстан выбился в топ-5 регионов по производству мороженого
В Татарстане на зернохранилище погибла разнорабочая, возбуждено уголовное дело
Главную журналистскую премию Татарстана «Хрустальное перо» получила газета «Ватаным Татарстан»
Параллельный импорт идет на спад
Гидрометцентр РТ дал прогноз на среду, 22 мая, в Казани
Казанцы жалуются на долгие задержки метро