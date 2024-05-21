Татарстан выбился в топ-5 регионов по производству мороженого

Татарстан занял 5-е место среди регионов по объёмам производства мороженого в России. За первый квартал 2024 года в республике произвели 4,6 млн кг этого десерта, сообщили аналитики «Честного знака».

Спрос на мороженое в Татарстане за год увеличился на 71%, тогда как цены выросли лишь на 4%. В первом квартале прошлого года средняя цена за килограмм составляла 566 рублей, а в этом году она поднялась до 588 рублей, уточнили аналитики.

Лидером по производству мороженого стала Москва с почти 20 млн кг. Второе место занял Краснодарский край с 15,2 млн кг, а третье – Ярославская область, где было произведено 10,3 млн кг.