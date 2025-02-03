Татарстан выделяет средства на обслуживание системы оповещения населения

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Республика
3 февраля 2025  09:21

На обеспечение работы системы оповещения населения Татарстана будет выделено 3,6 миллиона рублей. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте госзакупок.

Подрядчик будет проводить регулярный технический осмотр сирен моделей С-40 и С-28 каждый квартал. Контракт, заключенный на один год, обязывает исполнителя поддерживать систему в рабочем состоянии. Если в ходе осмотра будут обнаружены неисправности, подрядчик должен начать аварийный ремонт в течение 24 часов и завершить устранение поломок в течение трех суток.

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