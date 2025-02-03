Татарстан выделяет средства на обслуживание системы оповещения населения

На обеспечение работы системы оповещения населения Татарстана будет выделено 3,6 миллиона рублей. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте госзакупок.

Подрядчик будет проводить регулярный технический осмотр сирен моделей С-40 и С-28 каждый квартал. Контракт, заключенный на один год, обязывает исполнителя поддерживать систему в рабочем состоянии. Если в ходе осмотра будут обнаружены неисправности, подрядчик должен начать аварийный ремонт в течение 24 часов и завершить устранение поломок в течение трех суток.