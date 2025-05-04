Татарстан выполнил 48% годового плана по вводу жилья

На 3 мая в Татарстане введено 1,57 млн кв. м жилья, что составляет 48% от годового плана. В коммерческом сегменте сдано 35 многоквартирных домов (186 тыс. кв. м, 11% плана), по программе социальной ипотеки построено 6 домов (69 тыс. кв. м, 43%). Наибольшие объемы приходятся на индивидуальное жилищное строительство — 1,31 млн кв. м.

С начала года проведено 848 проверок саморегулируемыми организациями, выявлено 348 нарушений. Госстройнадзор оформил 140 административных протоколов, а Главное инвестиционно-строительное управление устранило 956 из 1 120 нарушений. В рамках санитарно-экологического двухмесячника выявлено 86 нарушений, к ответственности привлечены 6 компаний и 6 должностных лиц.

Социальные программы

Для детей-сирот приобретут 37 жилых помещений, объявлен аукцион на 86 объектов. 66 молодых семей получили свидетельства на жилье, а 27 многодетных семей (с 5+ детьми) обеспечиваются квартирами общей площадью 2 246 кв. м. Продолжается работа с вынужденными переселенцами и чернобыльцами.

Инфраструктурные проекты

В рамках развития сельских территорий ведутся работы в Черемшанском (8% готовности) и Верхнеуслонском (10%) районах. Строительство 11 образовательных объектов (6 школ, 5 детсадов) выполнено на 24–29%. В сфере здравоохранения возводятся 53 объекта, включая 47 ФАПов (45% готовности).

Спорт и культура

Из 23 спортивных объектов строятся 4 футбольных манежа (12% готовности) и 16 универсальных площадок (8%). Центр развития футбола завершен на 37%. В культурной сфере возводятся 4 объекта (32% готовности), включая районный дом культуры.

Экология и благоустройство

Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 89%. В 2024 году благоустраивают 61 общественное пространство, работы завершены на 10 объектах. Голосование за проекты 2026 года проходит до 12 июня, уже проголосовали 123 тыс. человек (30,4% от плана).

Данные представлены на совещании под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с участием первого замминистра строительства РТ Дамира Шайдуллина.