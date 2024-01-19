Татарстан за год посетили больше людей, чем проживают в республике

В заседании также приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Батюкова, генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Мамадышского района РТ Айнур Аглямов и председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов.

В общей сложности в 2023 году Татарстан посетили четыре млн туристов.

- Татарстан является одним из ведущих центров туристской отрасли, - прокомментировала Лейла Фазлеева. -

Показатели, которые мы сегодня имеем, требуют от нас нескольких действий. Необходимо работать над увеличением турпотока, который будет расти при предоставлении качественного продукта. Вопросы качества на сегодняшний день касаются номерного фонда, организации питания и экскурсий. Одним из механизмов оценки качества является наше с вами участие, которое заключается в знакомстве с предлагаемыми туристскими услугами с дальнейшим обменом мнениями и обратной связью. От нас ждут продукт высокого качества, который удивит, вдохновит, впечатлит и еще раз вернет гостей в республику.

Одним из знаковых событий в 2023 году, способных привлечь дополнительный туристический поток, стало включение астрономических обсерваторий КФУ в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, Татарстан стал единственным регионом в стране, имеющим сразу четыре таких объекта. Сергей Иванов отметил, что главный вклад в это достижение внес Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

На протяжении всего года в республике, равно как и по всей стране, реализовывались мероприятия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициатором которого стал Президент РФ Владимир Путин.

- В рамках национального проекта в Республике Татарстан было реализовано пять мероприятий, на которые было выделено 817,4 млн рублей, - рассказал Сергей Иванов.

Так, в регионе проведена масштабная работа по формированию туристического кода центров Казани и Елабуги. В столице республики преобразился район Старо-Татарской слободы: подсвечены здания и памятники, установлены объекты туристической навигации, скульптуры, скамейки, сцена для публичных мероприятий и общественные санузлы.

В минувшем сентябре в Казани прошел музыкальный фестиваль «СоТворение». Это событие стало не только заявкой на звание музыкальной столицы России, но и мостиком между нашим городом и странами БРИКС, музыканты которых стали участниками фестиваля.

В Татарстане было поддержано 22 проекта по созданию пляжей на территориях санаториев, глэмпингов и баз отдыха, а также по благоустройству городских пляжей в районах республики. Новые пляжи откроются уже в этом году.

В 2023-м был создан Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли, третий в России после Московской области и Санкт-Петербурга. Уже было проведено обучение трех команд из Татарстана, Башкортостана и Самарской области.

В республике в рамках нацпроекта было открыто 18 загородных объектов отдыха на 229 номеров. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 объектов на 176 номеров.

Особое внимание Госкомитет РТ по туризму уделяет развитию межрегионального проекта «Великий Волжский путь».

- В 2023 году межрегиональному маршруту «Великий Волжский путь» присвоен статус национального, - отметил Сергей Иванов. - Он проходит по трем регионам Поволжья - Татарстану, Чувашии и Марий Эл - и знакомит с историей, культурой и традициями народов, проживающих на берегах Волги.

Активно участвует в развитии туристической инфраструктуры Татарстана и бизнес. В 2023 году семь предпринимателей получили одобрение на инвестиционном совете и начали подготовку к процедуре получения земельных участков для размещения объектов отдыха и рекреации без проведения торгов. В сентябре 2023 года в рамках заседания совета директоров корпорации «Туризм.РФ» был утвержден разработанный мастер-план туристской территории «Казань марина». На данный момент частным инвесторам доступны девять инвестиционных лотов для строительства туристической инфраструктуры, таких как гостиницы, рестораны, развлекательные центры, и другие объекты туризма. Планируется создание 1250 номеров и вложение более 21 млрд рублей инвестиций.

Татарстан активно работает над развитием туристического бренда республики: было организовано участие региона в трех крупнейших туристических выставках в России, проведено восемь презентаций, нацеленных на демонстрацию потенциала РТ перед туроператорами и турагентами. Для привлечения туристов проведены съемки четырех передач по теме туризма на популярных телеканалах, а также запущено семь рекламных кампаний, которые рассказывают о путешествиях в Татарстан.